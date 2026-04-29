INEGI reporta alza de 1.9 % en actividad económica de SLP
Los principales resultados incluyen el avance de las actividades secundarias y terciarias, es decir industria y comercio
Con cifras del año pasado, el INEGI presumió que en San Luis Potosí aumentó la actividad económica 1.9% en el cuarto trimestre de 2025.
Según sus cifras, los principales resultados para San Luis Potosí incluyen el avance de las actividades secundarias y terciarias, es decir industria y comercio, que compensan la caída de 5.7% en actividades primarias tales como la agricultura.
Según el organismo de recuento de cifras, en el periodo de enero a diciembre de 2025, la estadística acumulada de actividad económica reporta un crecimiento de 2.4 por ciento por el incremento de las actividades primarias en 1.5, secundarias en 4.1 y terciarias en 0.8 por ciento.
El análisis incluye parámetros relacionados con la minería, la industria del petróleo, además de diversas variantes de actividad económica.
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