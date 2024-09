Inhabilitación de Marcelino Rivera sigue firme pese a fallo del TEESLP: Lecourtois

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) no nulifica la posible inhabilitación de Marcelino Rivera Hernández, pues no se tomó en cuenta en la resolución ni están facultados para hacerlo, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López.

Señaló que existen dos sentencias de juzgados federales y un recurso de revocación por parte del IFSE que respaldan el proceso de inhabilitación.

Lecourtois López explicó que, según la normatividad vigente para el procedimiento fiscal 2012, una vez notificado el funcionario del proceso de inhabilitación, esta empezará a surtir efectos. Por ser de interés público, la inhabilitación no puede suspenderse, de acuerdo a una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Marcelino Rivera Hernández presentó un recurso de revocación al IFSE por este proceso, así como dos amparos atendidos por el Juzgado Cuarto de Distrito, buscando la suspensión de la inhabilitación. Tanto el IFSE como los juzgados que atendieron los amparos resolvieron no suspender la inhabilitación, con sustento en la jurisprudencia de la SCJN.

La sentencia emitida por el TEESLP se dio con base en la acción del Congreso del Estado de no tomarle protesta a Marcelino Rivera, mas no abarca ni se involucra el proceso administrativo de inhabilitación.

"Mi resolución el día de hoy no ha sido modificada, nulificada, ni suspendida por ninguna autoridad competente a la mía. (...) La resolución del día de ayer del Tribunal Electoral es que mientras no haya una firmeza en la resolución él puede ejercer el cargo, sin embargo, mi resolución no fue materia del juicio, sino un acto del Congreso, mi resolución está firme", declaró Rodrigo Lecourtois.

De esta forma, el Congreso del Estado cuenta con resoluciones opuestas que debe acatar. Por un lado, la sentencia de TEESLP que ordena a tomarle protesta a Marcelino Rivera Hernández. Por otro lado, el recurso de revocación del IFSE y las dos sentencias del amparo, que niegan la suspensión de la inhabilitación del exfuncionario.