Inicia reforestación gradual en el parque Juan Ruiz de Alarcón

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que se llevará a cabo un proceso de reforestación gradual en el parque Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en las inmediaciones del DIF Estatal y el Colegio Salesiano, luego de alcanzar acuerdos con los vecinos de la zona.

Explicó que, tras un análisis previo, se detectó que alrededor del 98 por ciento de los árboles del parque se encuentran secos, por lo que se determinó iniciar un reemplazo paulatino de la vegetación, evitando afectaciones abruptas al entorno. Detalló que el acuerdo consiste en retirar los ejemplares dañados y, en cada espacio intervenido, realizar de manera inmediata la reforestación correspondiente.

Azuara precisó que los trabajos no se limitarán únicamente a la plantación de nuevos árboles, sino que también se incorporarán plantas de olor y de ornato, como bugambilias y lavanda, con el objetivo de mejorar la imagen del parque y generar un espacio más agradable para las familias que lo utilizan.

Indicó que serán ocho los espacios que se estarán renovando, por lo que el proceso será paulatino y se prevé que los trabajos concluyan entre los meses de febrero y marzo. No obstante, señaló que las labores tendrán una pausa temporal debido a la temporada invernal, ya que muchos de los árboles y plantas disponibles en los viveros entran en un periodo de descanso durante esta época.

Finalmente, el funcionario explicó que reforestar durante el invierno no es viable para todas las especies, pues algunas no resisten el cambio y el trasplante en esta temporada, por lo que se retomarán los trabajos a partir de enero, cuando las condiciones sean más favorables para garantizar la supervivencia de la nueva vegetación.