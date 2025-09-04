logo pulso
Piden a Dulcelina Sánchez "predicar con el ejemplo"

"Antes de exigir transparencia a los demás, hay que aplicarla en casa", reviró Ciudadanos Observando

Por Samuel Moreno

Septiembre 04, 2025 01:46 p.m.
A
Guadalupe González Covarrubias/Foto: Pulso

El vocero de la asociación Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, recordó a la diputada local Dulcelina Sánchez de Lira que "primero se predica con el ejemplo", pues agregó que antes de exigir a los Ayuntamientos que cumplan con la Ley de Transparencia, hay que resolver las deficiencias que el propio Congreso del Estado.

"La congruencia es una cualidad que brilla por su ausencia en la clase política... Lo que dijo es cierto. Pero su discurso omite puntos clave que no pueden ignorarse: Primero, se debe predicar con el ejemplo. El Congreso del Estado lleva más de cuatro meses sin publicar los egresos ni las percepciones del personal. Antes de exigir transparencia a los demás, hay que aplicarla en casa. De lo contrario, no hay congruencia posible", señaló González Covarrubias.

Añadió que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) también tiene responsabilidad, pues "si muchos ayuntamientos siguen incumpliendo la Ley de Transparencia, es en parte por la omisión de la Comisión que ha fallado rotundamente en su labor de vigilancia y sanción. El incumplimiento de los ayuntamientos no es nuevo. Sin embargo, sigue sin consecuencias".

Ciudadanos Observando -dijo- está de acuerdo con que exista capacitación, pero también coherencia, pues "la diputada habla de formar personal capacitado en las unidades de transparencia municipales, pero ¿y el Congreso?", insistió. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó que la opacidad no es exclusiva de los ayuntamientos, sino que priva también en buena parte del gobierno estatal

