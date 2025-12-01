Inician procedimientos administrativos y bajas en Gobernación: Torres Sánchez

Aunque no precisó la información, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, confirmó que se iniciaron algunos procedimientos administrativos y bajas en la Dirección General de Gobernación.

La semana pasada, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció que se realizaría una "limpia" en dicha dirección, entre ellos, la remoción del titular José Concepción Gallardo Martínez.

Torres Sánchez dijo que las medidas se aplicaron derivado de la recepción de quejas, cuyo contenido alertaba que los fines de semana los inspectores clausuraban salones de eventos o tienditas y "eso no somos nosotros", aseveró.

"Quiere decir que se hizo una limpia donde debía haberse hecho, y así el gobernador de manera valiente, porque esa es la palabra, pues lo hizo. Estamos en la reestructura, en la reingeniería de una oficina que es importante", manifestó.

