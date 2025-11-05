Inician rehabilitación de Lago de los Patos en Alameda
Ante las filtraciones, se ha trasladado temporalmente a las aves al Parque Morales
El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que este miércoles dieron inicio los trabajos de rehabilitación del lago de los patos, ubicado en la Alameda Juan Sarabia, con el objetivo de recuperar este espacio público.
El funcionario explicó que la intervención comenzó tras detectar filtraciones en el cuerpo de agua, por lo que fue necesario desaguar el lago para proceder con su reparación. "Hoy empezamos la rehabilitación del lago de los patos. Se estaba filtrando el agua, por eso primero decidimos vaciarlo y ahora iniciamos con los trabajos", señaló.
Ante las dudas expresadas en redes sociales sobre el paradero de las aves, Azuara aclaró que los patos fueron trasladados temporalmente al Parque de Morales, donde están bajo el cuidado de la veterinaria municipal. "Están cuidados y en buenas condiciones", aseguró.
El director de Servicios Municipales destacó que la rehabilitación busca mejorar las condiciones del lago y garantizar un entorno seguro y atractivo para visitantes y fauna una vez concluidos los trabajos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Anteriormente, se explicó que se realizan limpiezas una o dos veces por semana, sin embargo, el proceso implica un gasto considerable de agua debido a las filtraciones constantes. Ante esta situación, se determinó retirar temporalmente a los peces, cambiar el azulejo del lago e instalar un sistema de filtración que reduzca el desperdicio del recurso hídrico.
no te pierdas estas noticias
Inician rehabilitación de Lago de los Patos en Alameda
Rolando Morales
Ante las filtraciones, se ha trasladado temporalmente a las aves al Parque Morales
Video | Cumple tres meses peligroso socavón en Mariano Ávila
Rolando Morales
La omisión de las autoridades municipales preocupa a los residentes de Valle de Tequisquiapan
10 organismos operadores de agua no solicitarán aumento en tarifa
Rolando Morales
El anuncio fue encabezado por Juan Carlos Pérez, titular del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Matehuala