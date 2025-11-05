logo pulso
TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Inician rehabilitación de Lago de los Patos en Alameda

Ante las filtraciones, se ha trasladado temporalmente a las aves al Parque Morales

Por Rolando Morales

Noviembre 05, 2025 03:30 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que este miércoles dieron inicio los trabajos de rehabilitación del lago de los patos, ubicado en la Alameda Juan Sarabia, con el objetivo de recuperar este espacio público.

El funcionario explicó que la intervención comenzó tras detectar filtraciones en el cuerpo de agua, por lo que fue necesario desaguar el lago para proceder con su reparación. "Hoy empezamos la rehabilitación del lago de los patos. Se estaba filtrando el agua, por eso primero decidimos vaciarlo y ahora iniciamos con los trabajos", señaló.

Ante las dudas expresadas en redes sociales sobre el paradero de las aves, Azuara aclaró que los patos fueron trasladados temporalmente al Parque de Morales, donde están bajo el cuidado de la veterinaria municipal. "Están cuidados y en buenas condiciones", aseguró.

El director de Servicios Municipales destacó que la rehabilitación busca mejorar las condiciones del lago y garantizar un entorno seguro y atractivo para visitantes y fauna una vez concluidos los trabajos.

Anteriormente, se explicó que se realizan limpiezas una o dos veces por semana, sin embargo, el proceso implica un gasto considerable de agua debido a las filtraciones constantes. Ante esta situación, se determinó retirar temporalmente a los peces, cambiar el azulejo del lago e instalar un sistema de filtración que reduzca el desperdicio del recurso hídrico.

