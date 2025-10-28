logo pulso
Insiste SCT en regulación del servicio de transporte vía app

Martínez Acosta descartó una mesa de diálogo entre taxistas y choferes de plataformas

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 28, 2025 03:03 p.m.
A
Araceli Martínez Acosta / Foto: Citlaly Montaño-Pulso

Araceli Martínez Acosta / Foto: Citlaly Montaño-Pulso

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Estado, Araceli Martínez Acosta, descartó que en este momento se busque establecer una mesa de diálogo entre taxistas y operadores de plataformas como Uber.

Señaló que la prioridad de la dependencia es impulsar una reforma legal que permita sancionar a las empresas que operan sin registro y en incumplimiento de las leyes locales.

La funcionaria explicó que las compañías deben registrarse ante la autoridad estatal antes de incorporar a sus conductores o socios, y que previo a autorizar el número de vehículos que pueden prestar el servicio, es necesario realizar un estudio de factibilidad que evite afectar la economía del transporte concesionado.

Dijo que, aunque existe comunicación con grupos de taxistas y algunos operadores de plataformas, la principal inconformidad de los primeros es el crecimiento desmedido de vehículos particulares que brindan el servicio sin control ni regulación.

Martínez Acosta advirtió que esta situación no solo impacta en la actividad económica del sector, sino también en la seguridad de los usuarios, al desconocerse quiénes son las personas que realizan el servicio.

Recordó que en San Luis Potosí se registró un caso de violación cometido por un conductor de plataforma, y la autoridad no cuenta con registros que permitan identificarlo. "No hay regulación para saber si los operadores tienen la pericia, el perfil psicométrico o un estudio toxicológico para realizar esta actividad", dijo.

La titular de la SCT reconoció que no se tiene un registro preciso del número de vehículos que operan sin autorización, ya que son autos particulares sin registro ante la Secretaría de Finanzas ni modificación en su actividad económica.

Detalló que la dependencia realiza aseguramientos de unidades cuando se detecta que ofrecen transporte a título oneroso sin autorización, y aclaró que no se trata de una persecución, sino de una medida de seguridad.

