Instalan módulo permanente de Finanzas en Tangamanga I

La Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí dejó de manera permanente un módulo de atención en el Parque Tangamanga I, con el objetivo de facilitar trámites y acercar los servicios a los contribuyentes en un punto de alta afluencia.

El módulo, ubicado cerca de la rotonda de la entrada principal del parque, brinda actualmente atención exclusiva para la entrega de hologramas del Canje Anual 2026. Para realizar el trámite, las personas deben presentar identificación oficial vigente y el comprobante de pago, en original y copia.

El horario de atención es de martes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas, lo que permite realizar el trámite en un espacio público de fácil acceso.

La dependencia informó que el módulo ampliará gradualmente los trámites disponibles, con lo que se prevé ofrecer otros servicios conforme avance su operación.