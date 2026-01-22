logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Instalan módulo permanente de Finanzas en Tangamanga I

El módulo atiende la entrega de hologramas del Canje Anual 2026

Por Redacción

Enero 22, 2026 05:15 p.m.
A
Módulo de Finanzas en Tangamanga I

Módulo de Finanzas en Tangamanga I

La Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí dejó de manera permanente un módulo de atención en el Parque Tangamanga I, con el objetivo de facilitar trámites y acercar los servicios a los contribuyentes en un punto de alta afluencia.

El módulo, ubicado cerca de la rotonda de la entrada principal del parque, brinda actualmente atención exclusiva para la entrega de hologramas del Canje Anual 2026. Para realizar el trámite, las personas deben presentar identificación oficial vigente y el comprobante de pago, en original y copia.

El horario de atención es de martes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas, lo que permite realizar el trámite en un espacio público de fácil acceso.

LEA TAMBIÉN

Dan regalo de Reyes a morosos

Perdona Sefin multas y recargos a automovilistas que no hayan pagado derechos de control vehicular

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia informó que el módulo ampliará gradualmente los trámites disponibles, con lo que se prevé ofrecer otros servicios conforme avance su operación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP firma acuerdo con Concanaco para promoción turística
SLP firma acuerdo con Concanaco para promoción turística

SLP firma acuerdo con Concanaco para promoción turística

SLP

Redacción

Buscan fortalecer la promoción turística del estado a nivel nacional e internacional.

Instalan módulo permanente de Finanzas en Tangamanga I
Instalan módulo permanente de Finanzas en Tangamanga I

Instalan módulo permanente de Finanzas en Tangamanga I

SLP

Redacción

El módulo atiende la entrega de hologramas del Canje Anual 2026

Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera
Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

Buscan en la Huasteca jóvenes para funciones militares en la frontera

SLP

Huasteca Hoy

El 16 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo está reclutando en Ciudad Valles

Ley Yuli, garantizaría el trabajo seguro
Ley Yuli, garantizaría el trabajo seguro

"Ley Yuli", garantizaría el trabajo seguro

SLP

Ana Paula Vázquez

Se trata de una propuesta que busca proteger la vida y la dignidad de los empelados