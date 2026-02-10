logo pulso
Instancias federales atenderán denuncias

Esto, de confirmarse casos de nepotismo en la delegación de la Secretaría del Bienestar

Por Rubén Pacheco

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Instancias federales atenderán denuncias

Luego de que se denunciaron dos presuntos casos de nepotismo en la delegación de la Secretaría del Bienestar, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, consideró que, en caso de ser fehacientes, las autoridades federales actuarán.

"En el caso de las delegaciones federales, bueno, pues habría que ser cuidadosos, porque luego son señalamientos airados. Si fueran ciertos, seguramente van a tomar cartas en el asunto", opinó.

En el caso particular, afirmó que el Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor, lleva a cabo procesos de selección acuciosos, a fin de evitar favoritismos de ningún tipo en la administración. 

Torres Sánchez consideró que el Poder Ejecutivo mantiene una relación favorable con todas las delegaciones u Oficinas de Representación de la federación, generándose agendas y políticas públicas en favor de la población de San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario estatal añadió que hasta el momento las diferentes sedes delegacionales no han informado sobre la posibilidad de nuevos nombramientos o modificaciones en las representaciones.

Según la denuncia expuestas por trabajadores de la dependencia federal, las empleadas Mayra Fernanda Ibarra Loredo y Dailah Damaris Martínez Martínez, se encuentran adscritas a Matehuala, pese a que no laboraron en ese municipio ni en otro.

