Intensifican "Barredora" contra apartados en vía pública

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal intensificó el operativo Barredora para retirar objetos utilizados para apartar espacios en la vía pública, una práctica que se ha extendido en zonas de hospitales, eventos masivos y áreas como la FENAPO.

El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que solo en este año se han recogido más de 10 mil artículos colocados de manera irregular en calles y avenidas.

De acuerdo con el funcionario, el operativo ha permitido detectar desde cubetas y piedras hasta tinas y materiales diversos que vecinos o “lavacoches” colocan para reservar lugares.

Incluso, explicó que hay viviendas que, pese a contar con cochera, bloquean el exterior para beneficio propio o con fines de renta durante conciertos o corridas de toros, lo que genera más conflictos en zonas de alta afluencia.

El titular de Seguridad Municipal señaló que, además del retiro de objetos, se aplican sanciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno. En algunos casos, quienes reinciden han tenido que realizar trabajo comunitario.

Aun así, reconoció que el fenómeno reaparece cada vez que hay un evento masivo, por lo que el municipio mantiene vigilancia constante para evitar la apropiación indebida del espacio público.

Villa Gutiérrez destacó que uno de los puntos prioritarios es la protección de los espacios destinados a personas con discapacidad, donde la corporación mantiene una supervisión estricta. Indicó que respetar estos lugares es obligatorio y que cualquier obstrucción será sancionada de manera inmediata.

Las denuncias por apartar lugares o por cobros irregulares en la vía pública pueden realizarse directamente ante la SSPC Municipal a través de su página oficial, donde la corporación recibe y canaliza la mayoría de las quejas ciudadanas.