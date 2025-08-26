Anuncia SPM la campaña barredora

Ciudad Fernández.- Elementos de SPM aplicarán sanciones a quien deje abandonados los vehículos en la vía pública y los estacionen sobre las banquetas, se busca evitar sean guarida de malvivientes, el operativo pretende mejorar el entorno urbano, pues hay muchas unidades abandonadas en las calles.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que la semana pasada se recibió un reporte de familia de la calle Guerrero, donde varios vehículos obstruían el paso, por lo que se les exhortó a liberar el lugar, además de que no pueden estar las unidades abandonadas en la vía pública.

Autoridades hicieron un llamado a las personas a no apartar espacios en la vía pública con cubetas, sillas y cajas de madera, ya que esto está prohibido.

Adelantaron que se pondrá en marcha una campaña, donde se apercibirá a toda aquella persona que tengan vehículos abandonados, se busca evitar que sean guarida de malvivientes.

También está prohibido que se estacionen sobre las banquetas.

Refieren que una vez realizada la campaña de concientización, se aplicarán sanciones conforme al Reglamento de Tránsito.