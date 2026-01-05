logo pulso
Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

El presunto agresor intentó amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego.

Por Redacción

Enero 05, 2026 06:01 p.m.
Un hombre fue detenido por tentativa de robo a transeúnte en el Centro Histórico, luego de que presuntamente intentó amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego para despojarla de su bolso.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en la calle Iturbide, a la altura del pasaje Zaragoza, donde la víctima pidió auxilio. Transeúntes y agentes de la Policía Vial, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), intervinieron y lograron la detención en el sitio.

El detenido fue identificado como Mario "N", de 43 años, originario de Soledad de Graciano Sánchez. Tras informarle el motivo de la detención, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación legal.

La acción se dio durante el operativo Diciembre Seguro, enfocado en reforzar la vigilancia en el Centro Histórico de San Luis Potosí y zonas comerciales, presumió la autoridad municipal.

LEA TAMBIÉN

Filtros antialcohol continuarán fines de semana en 2026

Durante las fiestas decembrinas se retiraron a 82 conductores ebrios, informó la SSPC

