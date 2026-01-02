logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas abre programa para regularizar adeudos

El beneficio incluye por primera vez a usuarios industriales.

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:59 p.m.
A
Interapas abre programa para regularizar adeudos

El Interapas puso en marcha el programa "Ponte al día con INTERAPAS", dirigido a usuarios domésticos, comerciales y, por primera vez, industriales, con el objetivo de regularizar adeudos por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

El esquema aplica únicamente a deudas correspondientes a 2025 y años anteriores y está dirigido a usuarios que no hayan recibido incentivos fiscales del organismo en los últimos tres años, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos.

En el caso de las cuentas domésticas, el registro puede realizarse a través del portal sindeuda.interapas.mx o en cualquiera de las oficinas recaudadoras del organismo.

LEA TAMBIÉN

Reportan primera falla en suministro de El Realito en 2026

El Interapas informó que puso en marcha su protocolo de atención en la zona afectada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con la información oficial, el programa busca facilitar que los usuarios se pongan al corriente en sus pagos y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación para la operación de los servicios en la zona metropolitana.

De acuerdo con la información difundida por INTERAPAS, el programa "Ponte al día" contempla descuentos del 30%, 40% y 50% en adeudos de agua durante el mes de enero, conforme al tipo de usuario y al cumplimiento de los requisitos establecidos, los cuales pueden consultarse en el portal oficial interapas.mx.

Descuentos de hasta 50% en enero

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas abre programa para regularizar adeudos
Interapas abre programa para regularizar adeudos

Interapas abre programa para regularizar adeudos

SLP

Redacción

El beneficio incluye por primera vez a usuarios industriales.

Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo
Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

Reinstalan papeleras retiradas por Año Nuevo

SLP

Redacción

Fueron retirados de forma temporal para evitar daños por pirotecnia.

Filtros antialcohol continuarán fines de semana en 2026
Filtros antialcohol continuarán fines de semana en 2026

Filtros antialcohol continuarán fines de semana en 2026

SLP

Redacción

Durante las fiestas decembrinas se retiraron a 82 conductores ebrios, informó la SSPC

Aves migratorias encuentran refugio en el Tangamanga I
Aves migratorias encuentran refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias encuentran refugio en el Tangamanga I

SLP

Redacción

Es hogar de diversas especies durante la temporada invernal