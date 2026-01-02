Interapas abre programa para regularizar adeudos

El Interapas puso en marcha el programa "Ponte al día con INTERAPAS", dirigido a usuarios domésticos, comerciales y, por primera vez, industriales, con el objetivo de regularizar adeudos por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

El esquema aplica únicamente a deudas correspondientes a 2025 y años anteriores y está dirigido a usuarios que no hayan recibido incentivos fiscales del organismo en los últimos tres años, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos.

En el caso de las cuentas domésticas, el registro puede realizarse a través del portal sindeuda.interapas.mx o en cualquiera de las oficinas recaudadoras del organismo.

De acuerdo con la información oficial, el programa busca facilitar que los usuarios se pongan al corriente en sus pagos y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación para la operación de los servicios en la zona metropolitana.

De acuerdo con la información difundida por INTERAPAS, el programa "Ponte al día" contempla descuentos del 30%, 40% y 50% en adeudos de agua durante el mes de enero, conforme al tipo de usuario y al cumplimiento de los requisitos establecidos, los cuales pueden consultarse en el portal oficial interapas.mx.

Descuentos de hasta 50% en enero