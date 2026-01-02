logo pulso
Lanza Infonavit web para solución de créditos impagables

Se puedan consultar de manera directa las nuevas condiciones de su financiamiento

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:29 p.m.
A
Lanza Infonavit web para solución de créditos impagables

Como lo anunció el director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, el pasado 22 de diciembre se concluyó la conversión de cerca de 4.9 millones de créditos impagables, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gracias a la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral.

En este marco, a partir de hoy 31 de diciembre, el Instituto terminó y puso en funcionamiento la página de internet infonavit.org.mx/solucionintegral para que las y los trabajadores beneficiados puedan consultar de manera directa las nuevas condiciones de su financiamiento. Para hacerlo, deben tener a la mano alguno de los siguientes datos:

· Nombre completo del acreditado

· Número de Seguridad Social (NSS)

· Número de crédito

Los beneficios aplicados, que varían según las condiciones y características de cada financiamiento, pueden ser:

· Reducción del saldo total, resultando en la liquidación del crédito.

· Reducción de la tasa de interés.

· Mensualidad fija.

· En caso de tener relación laboral, la aportación patronal se abona directamente a capital, por lo que la deuda se paga más rápido.

Cabe recordar que del total de créditos 238 mil obtuvieron beneficios que equivalen al pago del adeudo que se tenía; 1 millón 258 mil se reestructuraron con reducción de su saldo, y 3 millones 360 mil recibieron reestructuras

Con esta iniciativa, el INFONAVIT reafirmó su transformación institucional, priorizando la seguridad patrimonial de la clase trabajadora bajo la premisa de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.

Finalmente, el Instituto recordó a sus derechohabientes que todos los trámites son gratuitos y personales, por lo que no se requiere de intermediarios ni "coyotes". Para mayor asesoría, los acreditados pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano a su domicilio o llamar a INFONATEL al 800 008 3900.  

Acceso a Vivienda para el Bienestar a través del Infonavit

Mantén tus datos actualizados para acceder a vivienda a través del Infonavit

