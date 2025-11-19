Interapas activa plan urgente de agua en Villa de Pozos
El organismo acelera la reparación del pozo El Palmar y reparte agua con pipas.
Interapas informó —en comunicado emitido este miércoles— que puso en marcha un "plan emergente de agua" para atender a catorce colonias de Villa de Pozos afectadas por la falla del pozo "El Palmar".
Según el propio documento, el organismo trabaja en dos líneas de acción:
Acelerar la reparación del pozo dañado, y
Distribuir agua mediante pipas para garantizar el suministro mientras concluyen los trabajos.
El comunicado detalla que por la mañana fueron atendidas varias vialidades de la colonia Misión del Palmar —entre ellas Calle 24, Curacao, Bonaire, Dominica, Granada y Torre de Babel— así como un centro educativo. El operativo, añade el texto, continuará por la tarde.
Interapas afirma en el mismo documento que trabaja "de manera ininterrumpida" para restablecer la operación del pozo y que la reparación del equipo de bombeo se desarrollará entre miércoles y jueves, con el objetivo de que el servicio quede normalizado "en breve".
