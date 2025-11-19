logo pulso
Hombres potosinos también son víctimas de violencia familiar

El 7% de la violencia familiar en SLP la padecen hombres

Por Rubén Pacheco

Noviembre 19, 2025 03:29 p.m.
A
Hombres potosinos también son víctimas de violencia familiar

El machismo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, quienes padecen diversos problemas como violencia familiar, la cual suele ser silenciosa porque evitan denunciar al sentirse avergonzados o que las autoridades no les den credibilidad.

En la conmemoración del Día Internacional del Hombre, hoy 19 de noviembre, de enero a principios de noviembre del 2025, San Luis Potosí registra 326 casos de violencia intrafamiliar.

De ellos, 23 corresponden a hombres y 303 a mujeres, es decir, el 7 por ciento lo concentran los hombres, según información del informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Al respecto, Esperanza Alonso Castañón, catedrática de la Facultad de Psicología de la UASLP, adujo que el machismo lastima tanto a la población femenina como masculina, aunque históricamente la opresión ha vulnerado principalmente a las mujeres.

En contraste, argumentó que el hecho de que los hombres funjan como violentos, sujetos activos de la violencia o en una posición social donde se espera algo, los conduce a seguir ese patrón para estar bien posicionados.

SLP

Rubén Pacheco

El 7% de la violencia familiar en SLP la padecen hombres

