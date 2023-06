Interapas condiciona agua en pipas, dice la alcaldesa

“Es imposible cubrir la demanda y necesidades de las familias soledenses con siete pipas”, reconoció la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes y agregó que el organismo operador Interapas se había comprometido llevar cinco pipas más a las colonias que carecen del servicio de agua potable, pero no lo ha hecho.

Agregó que se debe ser sensible ante las necesidades de la ciudadanía y realmente apoyar a las familias, porque las pipas no les dejan agua si no tienen su recibo al corriente, lo que consideró injusto, porque hay lugares donde solo habitan adultos mayores.

Aseguró que por parte del gobierno municipal se están rentando alrededor de 20 pipas más por semana, las cuales siguen siendo insuficientes para apoyar a las zonas que padecen desabasto, se estima que son alrededor de unas 25 colonias que no tienen una sola gota de agua.

“No me doy abasto, estamos llevando a Bugambilias, a la colonia Textil, San Felipe, San Gerardo, son muchas colonias, en cualquiera que llegue es el mismo reclamo; por la situación del clima, el problema empeoró, con una pipa no avanzamos ni media cuadra”, explicó.