Interapas mantiene amparo para evitar un corte de energía

Sigue vigente el amparo promovido para evitar el corte de energía eléctrica por parte de la CFE, reportó Franco Covarrubias, coordinador jurídico de Interapas.

Explicó que el amparo se promovió luego de analizar el organismo que el cobro que se hacía no se podría pagar y afectaría a los consumidores.

Informó que hasta que no se resuelva la audiencia, se sabrá si el amparo promovido se queda firme o no. "Decidimos promover el juicio de amparo, esto es algo que no se había intentado antes".

Hay que recordar que la autoridad municipal dio a conocer hace unas semanas, que a fin de no afectar a la población, se había decidido imponer un juicio de amparo contra la CFE que evitaría que los potosinos se quedaran sin suministro de agua potable durante la contingencia sanitaria.