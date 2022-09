Interapas no quedará sujeto a la nueva Subdirección de Agua Potable, aclara el alcalde

A-AA+

Como alcalde capitalino y a la vez presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos aclaró que la creación de la Subdirección de Agua Potable dentro de la estructura municipal no interferirá con el funcionamiento del organismo operador ni tendrá relación con los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.Explicó que dicha Subdirección viene incluida en la creación de la Secretaría del Bienestar a nivel municipal y que se enfocará más que nada a resolver temas de caracter social, como la inclusión de las zonas del municipio que actualmente no son atendidas por Interapas.Esta Subdirección no tendrá prevalencia o autoridad sobre el organismo operador porque éste es de carácter intermunicipal y autónomo, aunque deberá haber coordinación entre ambas instancias para atender a la población del municipio que hasta ahora carece de servicios de agua potable y de saneamiento.Galindo Ceballos ahondó en el aspecto de atención a localidades actualmente no cubiertas por interapas y precisó que en Escalerillas, por ejemplo, su gobierno está aportando 15 millones de pesos en un esquema tripartita, junto con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la introducción de drenajes.Otras zonas que atenderá la Subdirección de Agua Potable, cuya creación será votada este jueves en el Cabildo, son, por ejemplo, las franjas contiguas al Circuito Potosí al sur de la ciudad e incluso, los fraccionamientos irregulares que existen dentro de la ciudad y que por su condición legal no tienen cobertura por parte del organismo operador.