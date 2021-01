Interapas olvida un socavón en Soledad

En la calle Venustiano Carranza esquina con Nicolás Bravo en la colonia San Antonio se formó un socavón, que ya se reportó ante el Interapas en varias ocasiones, pero no se ha atendido.

Según señalaron los colonos afectados, el problema lleva más de dos meses, debido a que el desperfecto se originó luego de que una de sus vecinas realizó una conexión de tubería que el personal del organismo dejó mal.

Explicaron que derivado de esos trabajos a las pocas semanas se originó el hundimiento que después se fue agrandando, hasta casi abarcar la calle entera, en el socavón se registra además una fuga de agua potable que el organismo operador tampoco ha reparado, pese a las constantes solicitudes de la gente.

"Ya vinieron varias veces, pero no han arreglado nada, nos dijeron que le correspondía a Obras Públicas, pero en el lugar hay una fuga de agua potable, no obstante, argumentaron que era de drenaje y no les correspondía", dijo una vecina inconforme.

Al lugar acudió personal de Protección Civil, pero sólo a acordonar el área, en tanto los vecinos colocaron ramas y unas piedras del lado de la banqueta para evitar la circulación vial por ese punto.

Comentaron, que, aunque hay molestia de personas por no poder pasar la situación cada vez está más peligrosa ya que la calle está prácticamente hueca y no falta mucho para que colapse la otra parte del pavimento, por lo que exhortaron al Interapas a atender de inmediato su queja.

"Ya lo solicitamos muchas veces no nos han hecho caso, se atravesaron los días festivos y menos, es injusto que nos pidan ir al corriente con tu recibo de agua pero ellos como autoridades no atiendan nuestras peticiones", dijo una de las vecinas del lugar.