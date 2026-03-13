logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas pide a restaurantes no lanzar residuos en drenaje

Se extrajeron 180 kilogramos de basura, grasa y tierra que causan obstrucciones en la red sanitaria del Centro Histórico.

Por Rolando Morales

Marzo 13, 2026 01:33 p.m.
A
Interapas pide a restaurantes no lanzar residuos en drenaje

El organismo operador de agua Interapas hizo un llamado a restaurantes y establecimientos de alimentos del Centro Histórico para que eviten arrojar grasa y residuos al drenaje, al señalar que estos materiales son una de las principales causas de taponamientos en la red sanitaria.

Lo anterior, luego de que cuadrillas del organismo realizaron labores de mantenimiento preventivo en la red de drenaje sanitario de la calle General Manuel Mier y Terán. Durante los trabajos se efectuó la limpieza de 230 metros de línea de drenaje, así como el desazolve y atención de seis pozos de visita, considerados puntos clave para el adecuado funcionamiento del sistema sanitario en la zona.

Como resultado de estas labores, el personal del organismo extrajo alrededor de 180 kilogramos de basura, grasa y tierra, materiales que con frecuencia se acumulan en las tuberías y que pueden provocar obstrucciones, encharcamientos o incluso fallas en la red de drenaje.

Interapas indicó que este tipo de mantenimiento preventivo se refuerza en periodos con mayor actividad turística y comercial en el Centro Histórico, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir afectaciones al servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, el organismo reiteró el exhorto a restaurantes, comercios y establecimientos de alimentos para evitar tirar grasas o residuos al drenaje, ya que al solidificarse dentro de las tuberías generan bloqueos que complican la operación de la red sanitaria.

LEA TAMBIÉN

Alcalde Galindo entrega obra de Julián de los Reyes

Además anuncia la próxima rehabilitación de Mier y Terán

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

"El partido quedaba en posición incómoda": Valladares
"El partido quedaba en posición incómoda": Valladares

"El partido quedaba en posición incómoda": Valladares

SLP

Martín Rodríguez

Advierte posibles cambios en negociaciones.

Taxistas torean a la Policía Vial en Alameda
Taxistas torean a la Policía Vial en Alameda

Taxistas "torean" a la Policía Vial en Alameda

SLP

PULSO

Villa Gutiérrez advirtió que no habrá tolerancia por afectar la movilidad en la zona

Interapas pide a restaurantes no lanzar residuos en drenaje
Interapas pide a restaurantes no lanzar residuos en drenaje

Interapas pide a restaurantes no lanzar residuos en drenaje

SLP

Rolando Morales

Se extrajeron 180 kilogramos de basura, grasa y tierra que causan obstrucciones en la red sanitaria del Centro Histórico.

Buscan grupos criminales entrar por Matehuala y Villa de Reyes: RGC
Buscan grupos criminales entrar por Matehuala y Villa de Reyes: RGC

Buscan grupos criminales entrar por Matehuala y Villa de Reyes: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Son los únicos "puntos rojos" en materia de seguridad, aseguró el gobernador