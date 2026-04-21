Interapas reactiva pozo Salk I tras vandalismo

El pozo Salk I fue reactivado luego de quedar fuera de operación por actos de vandalismo que dañaron su sistema eléctrico, sumándose a una serie de afectaciones similares registradas en lo que va del año, las cuales de acuerdo con autoridades municipales suman 5 casos.

El organismo operador Interapas informó que el pasado viernes personas ajenas ingresaron a las instalaciones y provocaron daños en el cableado y equipo eléctrico del sistema de bombeo, lo que obligó a suspender el servicio.

Tras el incidente, personal operativo realizó trabajos de rehabilitación de manera inmediata, sustituyendo el material afectado para restablecer el funcionamiento del pozo.

Con la reactivación, el suministro de agua potable comenzó a normalizarse en colonias como Flores del Aguaje, Aguaje, Salk y Salk I, así como en zonas aledañas de Nuevo Progreso.

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El alcalde de Enrique Galindo Ceballos señaló que el daño fue intencional, al afirmar que se trató de un sabotaje, ya que los cables de energía fueron cortados y no robados.

Explicó que se trata de cableado especializado que acompaña a la bomba, lo que refuerza la idea de que hubo una intervención deliberada.

Indicó que este caso sería el cuarto o quinto registrado en lo que va del año e incluso recordó que en uno de los pozos afectados anteriormente se provocó un incendio.

"Es cosa muy rara que alguien atente contra la infraestructura hidráulica, porque daña mucho a la gente", expresó.

El edil agregó que, pese a estos hechos, el pozo pudo ser rehabilitado rápidamente gracias a que se cuenta con reservas de cableado y equipo eléctrico.

Asimismo, señaló que no puede determinar si estos actos responden a una "campaña negra", aunque reconoció que existe un ambiente en el que se busca hacer ver una crisis generalizada de agua en la ciudad.

En ese sentido, sostuvo que no hay una crisis general, sino problemas focalizados en algunas zonas, particularmente en el norte de la capital, donde colonias como Jacarandas, Mezquital y Rosedal presentan dificultades en el suministro.

Aseguró que en estos casos se mantiene un operativo de apoyo mediante pipas para evitar mayores afectaciones.

Interapas condenó estos actos de vandalismo y advirtió que dará seguimiento a las acciones legales correspondientes.