"Intereses de Arreola, en voto vs. el aborto"

Si bien Paola Arreola Nieto, diputada del PT, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha querido encabezar y afirmar que promueve una agenda de mujeres, con su oposición a la iniciativa de aborto, se posiciona a partir de intereses que se configuran con los demás partidos opositores al reconocimiento al derecho humano a decidir, expresó Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP y promotora de dicha moción.

Este miércoles, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado desechó, por improcedente, la citada propuesta, que es uno de los planteamientos sobre interrupción legal del embarazo para la entidad, aunque todavía faltan los dictámenes de al menos dos comisiones más.

La académica especializada en Derechos Humanos, enfatizó que "llama la atención", que Arreola Nieto, integrante de la coalición "Juntos Haremos Historia aborto", cuya agenda nacional tiene ese tema, se posicione contrario a ello.

"Se posiciona, como lo refirió, bajo el argumento de que estuvo preguntando y tocando puertas en Soledad. Recordémosle y como se les ha recordado a diferentes personas políticos, que los Derechos Humanos no se consultan", sentenció.

Navarro Sánchez afirmó que la desestimación de la iniciativa en la citada Comisión, no implica que no se pueda y vuelva subir a la misma, porque no está acabado el proceso. "Entonces vamos a seguir empujando el proceso de elaboración del dictamen, a nivel de las otras dos comisiones, de la de Salud y de Derechos Humanos".

Confió que, en las Comisiones de Salud, y de Derechos Humanos, Equidad y Género, la propuesta pueda progresar, pues en las mismas existen congresistas comprometidos con los Derechos Humanos de las mujeres, sobre todo, que deben prestarse a la discusión abierta.