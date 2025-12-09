Intervienen calles en el centro tras deterioro en adoquines

Pese a que comerciantes, peatones y automovilistas han insistido en denunciar baches y adoquines sueltos en distintos puntos del Centro Histórico de San Luis Potosí, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) sostiene que sus cuadrillas trabajan de manera constante para responder a estos reportes.

La dependencia informó que intervino calles como Comonfort y Vallejo, dos vialidades con alta circulación en pleno corazón del primer cuadro. Según la UGCH, los trabajos se realizaron bajo un esquema de operación rápida, con el fin de evitar mayores afectaciones al tráfico y permitir que el flujo vehicular se mantuviera estable incluso durante la reparación.

El titular de la unidad, Jesús Becerra, afirmó que este tipo de intervenciones se ejecutan en lapsos breves para reducir molestias y, al mismo tiempo, conservar la funcionalidad del Centro Histórico. Señaló que las cuadrillas se mantienen en monitoreo constante para reaccionar en cuanto se registra un nuevo daño en la superficie de rodamiento o se recibe un reporte ciudadano.

Aunque las quejas persisten, la UGCH insiste en que el objetivo es mantener un entorno ordenado y atractivo para quienes viven, trabajan o visitan la zona, especialmente en temporadas de alta afluencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí