Intoxicación, otro riesgo para las mascotas debido a la pirotecnia

El ruido generado por la explosión de pirotecnia durante algunas festividades no es el único problema al que se enfrentan perros, gatos y aves, otro son los residuos tóxicos que quedan en el medio ambiente y que finalmente regresan al suelo, los cual al aspirarlos o pisarlos podrían causarles una intoxicación, declaró el médico veterinario zootecnista, Alejandro Villela Reyes.

Explicó en primer término que, las alteraciones que las mascotas sufren por el ruido al momento de estallar la pirotecnia se deben a que su oído es hasta 40 por ciento más sensible que el de un ser humano, "lo que los hace en esos momentos vivir al lado de una bomba y no tener certidumbre de qué pasa a su alrededor", este tipo de ruidos puede llegar a provocarles ansiedad, taquicardia e incluso a los animales que han sufrido maltrato, llevarlos a recordar esas situaciones.

Agregó que si bien la técnica del vendaje puede ser útil debido que con ello se liberan endorfinas, su efectividad no es del cien por ciento "no es que le pongas el vendaje y se vaya feliz a dormir" y no es efectiva para todas las razas de perros, señaló que existen otras técnicas sencillas como encerrar a la mascota en un sitio con ruido del televisor o jugar con ellos al momento de las explosiones, además de aspectos más profesionales como un chaleco con semillas relajantes, medicamentos y entrenamientos para ayudar a desensibilizar el oído.

El especialista también detalló que los perros tienen más receptores de olfato que propiciarían que perciban más contaminantes, además de que al encontrarse al nivel del suelo no solo aspiran sino que pisan y se impregnan con los residuos tóxicos de la pirotecnia, esto podría llevarlos a sufrir una intoxicación con efectos secundarios que podrían derivar en gastritis e insuficiencia hepática o pancreática.