Introductores de ganado denuncian pérdidas por falla en cámara de refrigeración del rastro de Peñasco

Introductores de ganado denunciaron la falta de operación de la cámara número dos de refrigeración del rastro de Peñasco, lo que originó pérdidas de más de cien mil pesos por introductor.

Uno de los denunciantes explicó que su ganado fue sacrificado el viernes, "el sábado voy por algo de carne para entregar a los carniceros que surto y resulta que llego y la cámara de refrigeración no estaba funcionando, entonces se quedó sin refrigerar el viernes y parte del sábado que fue cuando comenzó a funcionar la cámara pero la carne ya estaba en mal estado".

Agregó que "la carne estuvo del viernes como a las tres o cuatro de la tarde hasta el sábado a las 12 del mediodía sin refrigeración, la cámara estaba cerrada y en vez de enfriar estuvo con aire caliente y por eso se descompuso la carne".

Se estima que fueron alrededor de cinco introductores de ganado los afectados por la falta de operación de la cámara, incluido el director del Rastro Municipal que también tenía algunas reses en ese sitio, explicaron.

Calcularon que el daño económico para cada introductor es de más de 300 mil pesos.

"Hubo compañeros que llevaron 16 reses a matar pero el cuarto frío tenía 39 reses. He estado pidiendo hablar con varias personas. Me hicieron un ofrecimiento que no puedo aceptar, el precio de la canal de engorda es de entre 65 y 68, yo les pedía que me lo pagaran a 70 pesos, y a mi me llegó el ofrecimiento de que una persona lo pagaba en 20 pesos y el Municipio me daría 40 pesos restantes pero al final dijeron que solo me darían 20".

Explicaron que la carne en mal estado se encuentra aún en el rastro de Peñasco.

Los introductores evitaron proporcionar sus nombres por temor a represalias, sin embargo adelantaron que se no obtener la reparación del daño se iniciaría un proceso legal en contra del Ayuntamiento.