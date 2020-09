Inútil, comparecencia de SS, dice Ciudadanos Observando

Diputados y organizaciones ciudadanas coincidieron en que existe un gran riesgo de que la comparecencia de la secretaria de Salud estatal ante el Congreso estatal sería "una simulación" y no tendría efectos tangibles.

"Sería un show", consideró Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización Ciudadanos Observando. Por ende, consideró que los congresistas deberían optar por solicitar su destitución del cargo, a fin de investigar presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos.

González Covarrubias sugirió que los miembros de la citada Comisión podrían unirse y plantear dicha petición, consistente en que la funcionaria estuviera fuera de cargo hasta en tanto concluyan las investigaciones, tanto de las Auditoría Superior del Estado (ASE), Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Indicó que la comisión reportó que presentaría la respectiva denuncia ante la ASE, la organización acudió con sus integrantes, a quienes les presentó las pruebas de las supuestas inconsistencias.

"Al final de cuentas no es vinculatoria (la comparecencia o reunión), no pasa nada. Se le cuestionen algunas cosas, concretamente uno o dos diputados; los demás se quedan callados, pero realmente ¿Qué pasa? Pues nada y no tiene ningún efecto legal", declaró.

Por su parte, José Antonio Zapata Meraz, legislador panista, señaló que de haber acudido a una reunión o comparecencia con Rangel Martínez, para cuestionarla sobre presuntas irregularidades, el ejercicio habría sido una "simulación", por ende, se optó por informar a la ASE para que defina si hay fundamentos, mediante una revisión profunda.

Indicó que el 4 de agosto atendieron la petición de la Comisión de Salud, consistente en solicitar una reunión con Rangel Martínez, respondiendo que, como Comisión de Vigilancia ya se ejecutó lo conducente con la ASE, y por tanto, no participaría en ella.

Según Zapata Meraz, él y sus compañeros se plantearon que, de acudir con Rangel Martínez y preguntarle si había robado dinero o cometido desvío de recursos, el encuentro se habría convertido en una simulación.