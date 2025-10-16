Antreros respaldan despidos en Protección Civil

Empresarios del entretenimiento respaldaron la decisión de despedir a varios funcionarios de la Dirección de Protección Civil en la capital, anuncia da por el alcalde Enrique Galindo.

Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento (AEE), consideró que “no se pueden tolerar actos indebidos que afectan a la población y a quienes realizan trámites en la ciudad".

Pinto Madrid dijo que la decisión "fue acertada y envía un mensaje claro sobre la seriedad del gobierno municipal”.

Reconoció como positiva la apertura generada por el presidente municipal para que los afectados denuncien irregularidades y se integren al programa de regularización.

Esto permitirá, añadió, agilizar trámites y reducir los riesgos de actos de corrupción dentro de la administración local.

Por otro lado, informó que, con base en la plataforma digital del Instituto Nacional Electoral (INE), los antreros validarán la autenticidad de las credenciales de elector de quienes busquen ingresar a centros nocturnos o bares, luego de que se han detectado documentos falsos.