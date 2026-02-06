Investiga SEGE posibles casos de sarampión en primaria

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, investigan si dos alumnos de la escuela primaria 'Benito Juárez', ubicada en la capital potosina, se encuentran contagiados por sarampión, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

A través de una circular, el supervisor de zona escolar 001 informó que dos escolares de dicha institución resultaron positivos a la enfermedad, por lo cual, los padres, madres y tutores deben tomar medidas de prevención.

En entrevista, Torres Sánchez aclaró que hasta el momento no se tiene ninguna confirmación oficial de que los alumnos estén enfermos, y de ser el caso, solo los Servicios de Salud serán los encargados de acreditar el padecimiento.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que el directivo educativo haya difundido el documento que provocó pánico entre la comunidad estudiantil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Investiga la SEGE dos posibles casos de sarampión en un plantel capitalino / Checa la nota: ??https://t.co/KpLKL8SVzy pic.twitter.com/GEUxRXbrCE — Pulso Online (@pulso_mx) February 6, 2026

Por ello, solicitó que la SEGE intervenga en contra del trabajador, a fin de generar las sanciones respectivas por alterar el orden en el complejo educativo.