logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Fotogalería

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Investiga SEGE posibles casos de sarampión en primaria

Supervisor de zona escolar 001 informó sobre casos sospechosos en la 'Benito Juárez'

Por Rubén Pacheco

Febrero 06, 2026 12:41 p.m.
A
Investiga SEGE posibles casos de sarampión en primaria

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí, investigan si dos alumnos de la escuela primaria 'Benito Juárez', ubicada en la capital potosina, se encuentran contagiados por sarampión, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

A través de una circular, el supervisor de zona escolar 001 informó que dos escolares de dicha institución resultaron positivos a la enfermedad, por lo cual, los padres, madres y tutores deben tomar medidas de prevención.

En entrevista, Torres Sánchez aclaró que hasta el momento no se tiene ninguna confirmación oficial de que los alumnos estén enfermos, y de ser el caso, solo los Servicios de Salud serán los encargados de acreditar el padecimiento.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que el directivo educativo haya difundido el documento que provocó pánico entre la comunidad estudiantil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por ello, solicitó que la SEGE intervenga en contra del trabajador, a fin de generar las sanciones respectivas por alterar el orden en el complejo educativo.

LEA TAMBIÉN

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas?

Ante el repunte de sarampión en México, se refuerza la vacunación en todo el país. Infórmate sobre la transmisión y tratamiento de esta enfermedad viral.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investiga SEGE posibles casos de sarampión en primaria
Investiga SEGE posibles casos de sarampión en primaria

Investiga SEGE posibles casos de sarampión en primaria

SLP

Rubén Pacheco

Supervisor de zona escolar 001 informó sobre casos sospechosos en la 'Benito Juárez'

Exigen a Seduvop atender drenaje colapsado en Las Terceras
Exigen a Seduvop atender drenaje colapsado en Las Terceras

Exigen a Seduvop atender drenaje colapsado en Las Terceras

SLP

Rolando Morales

Vecinos de la zona norte se dicen afectados por obras de la dependencia

Sin concluir al 100%, Sheinbaum inaugurará la UNRC en Soledad
Sin concluir al 100%, Sheinbaum inaugurará la UNRC en Soledad

Sin concluir al 100%, Sheinbaum inaugurará la UNRC en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Diversos espacios del campus permanecen en obra negra

Papa León XIV reubica a obispo de Matehuala; va a Tampico
Papa León XIV reubica a obispo de Matehuala; va a Tampico

Papa León XIV reubica a obispo de Matehuala; va a Tampico

SLP

Martín Rodríguez

El anuncio sobre Margarito Salazar Cárdenas fue difundido por la Conferencia del Episcopado Mexicano