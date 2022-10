Invierte Ejecutivo 367 mdp en nuevo puente de Calle 71

Al cumplir un compromiso más para avanzar en el proceso de transformación de San Luis Potosí en materia del fortalecimiento a la infraestructura urbana, este martes el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el banderazo de arranque de los trabajos de “Construcción del Paso Superior Vehicular”, sobre Circuito Potosí oriente y Calle 71, en el que se invertirán más de 367 millones de pesos con beneficio directo para 250 mil habitantes.

Con esta importante obra, se mejorará la movilidad y los tiempos de recorrido en la zona oriente de la capital potosina, habrá más seguridad vial y peatonal, el entorno urbano cambiará y se dará un ahorro significativo en los tiempos de traslados que se verán reflejados en la economía de las personas y empresas que desarrollan sus actividades en la zona.

“Trabajamos para dignificar a las familias, para que tengan un pedacito del Gobierno del cambio; antes no nos tocaba nada, todo se lo robaban, no arreglaban calles, no había puentes, ahora estamos cambiando la historia, porque se reparte el dinero al pueblo y se reparte por igual”, expresó el Mandatario Estatal.

El Gobernador del Estado comentó a las y los habitantes de la zona oriente, que se continuará trabajando para que además de esta magna obra, también sean pavimentadas las calles de las colonias aledañas, que son más de 100, además de que reafirmó el compromiso de que en este sexenio, todas las familias potosinas serán beneficiadas con uno de los programas sociales, sin importar el partido político que sea de su preferencia, por lo que el avance para San Luis Potosí no se detiene y los beneficios son para todas y todos.

La obra de 1.26 kilómetros, que puso en marcha Gallardo Cardona, contempla el puente con una longitud de 376 metros con cuatro carriles -dos en puente y dos en laterales-, así como 32 columnas de concreto. En la ejecución de la obra se contemplan: sistema hidráulico-sanitario, terracerías, estructuras, pavimentos, alumbrado público y señalamientos.