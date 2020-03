Invita a Fiscalía a ciudadanos a denunciar mediante videollamadas

Los servicios de procuración de justicia no se suspenderán en la entidad, sin embargo, derivado de la contingencia de salud por el Covid-19, se pide a los ciudadanos que denuncien a través de videollamadas.

El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera indicó que se han tomado diversas medidas como la repartición de gel antibacterial a todo el personal y a quienes ingresan a las instalaciones.

Detalló que se establecieron algunas medidas que tienen que ver con mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y con hijos menores de 15 años.

"Estas disposiciones siguen vigentes, no obstante y ante la circunstancia de que gran parte del personal optó por las medidas dadas a través de la propia institución, implementamos ante falta de personal la denuncia bajo videollamada".

Señaló que también se redujeron las denuncias presenciales por lo que se solicita al público en general que acude a interponer una denuncia, no vaya acompañado de menores de edad o adultos mayores, pues el acceso sólo es para las personas interesadas.

Dijo que también se suspendieron los servicios de ludotecas en todos los edificios de la Fiscalía, pues la prioridad es evitar focos de transmisión del virus.

Señaló que es poco el personal que se tiene pero aún así se están generando roles de trabajo y a distancia, supervisado por los propios coordinadores de área y supervisado por el vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez.

Garza Herrera añadió que lo que no sea urgente no se le dará mayor atención, "aquí los asuntos de alto impacto no pueden detenerse, lo que son las labores de la policía investigadora tampoco, será el comisario el que establezca los roles, bitácoras y forma de actuar de cada uno de los grupos para que se cumpla".

Comentó que es importante exhortar a la población en general para que se presenten a través de videollamadas y que eviten acudir directamente a la institución para evitar contagios

Reiteró que está disponible la denuncia virtual, en la que las y los usuarios pueden realizar desde la comodidad de su hogar o un sitio con conexión estable a internet, este trámite en la siguiente dirección www.fiscaliaslp.gob.mx/ denuncia_virtual

Se instrumentará la Denuncia Telefónica a través del siguiente número (444) 812 26 24.

También se trabaja para poner a disposición de la ciudadanía la Video Denuncia, a través de las plataformas de Facebook Messenger, WhatsApp y Telegram.