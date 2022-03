Invitan a participar en campaña de donación de sangre a realizarse este 30 de marzo

La coordinación del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de los Servicios de Salud (Ssa) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) llevarán a cabo una campaña de donación de sangre el próximo miércoles 30 de marzo, con el objetivo de apoyar a niñas, niños y adolescentes con cáncer.



Todos los días, añaden, en los hospitales del sector Salud se transfunde sangre a pacientes con anemia, leucemia y otros tipos de cáncer; a personas que requieren cirugías, que han sufrido algún accidente o recién nacidos; por lo que destacan la necesidad de que más personas se sumen a la donación de sangre como una práctica frecuente, social y humana.

La colecta de sangre se realizará en la planta baja del Centro de Servicios Integrales de la UASLP en un horario de las 8:00 a 12:00 horas. Las y los donantes deben estar sanos, ser mayores de 18 y menores de 65 años de edad, y deben registrarse en el link: https://forms.office.com/ryOdEaP56Jm. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 444 8-26-23-00 extensión 5556.

Es importante aclarar que quien puede ser donante debe presentar su identificación de INE; no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad; no estar lactando ni embarazada, no haber consumido bebidas alcohólicas ni ingerido algún tipo de droga en los últimos días; no presentar sintomatología respiratoria y haber dormido la noche anterior un mínimo de cuatro horas.