Invitan a taller de máscaras de Cosplay

Por Leonel Mora

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a taller de máscaras de Cosplay

El área cultural del gobierno de Villa de Pozos invitó a adolescentes y jóvenes del municipio a participar en un taller de elaboración de máscaras de Cosplay, que se realizará del 25 al 29 de este mes en la Biblioteca Municipal “Dr. Francisco de Asís Castro”.

La actividad, respaldada por la Secretaría de Cultura del gobierno federal, es totalmente gratuita, aunque de cupo limitado. Será impartida por el maestro Omar F. Ramos.

“Taller de técnicas básicas para la elaboración de máscaras de Cosplay” es el nombre completo de la actividad y las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse en el número de WhatsApp 444 5 74 03 12 o bien escribir al correo otakupotosino@gmail.com en el que recibirán datos más amplios.

El Cosplay es la representación realista de personajes de ficción y se considera un fenómeno cultural mundial, aunque se originó en la década de los setenta del siglo pasado en Japón. Sus practicantes se visten y actúan como sus personajes favoritos de los animes, comics, videojuegos o filmes favoritos y ponen especial atención al detalle.

El horario del taller a realizarse en la Biblioteca Municipal, ubicada en el lado poniente del jardín principal de la cabecera, es de 4:00 de la tarde a 7:00 de 

la noche.

En San Luis Potosí ya se han realizado eventos en los que el Cosplay tiene un lugar significativo para expresarse, además de que existen grupos en redes sociales que reúnen a personas, especialmente jóvenes, interesados en este fenómeno cultural.

