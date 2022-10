Irá a la cárcel quien publique notas alarmantes

Se castigará con cárcel a quienes generen campañas de pánico en la entidad potosina, para lo cual ya tienen casi detectadas a las personas que están publicando noticias falsas relacionadas con presuntos hechos de inseguridad, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“Vamos a castigar con cárcel, casi tenemos detectadas a las personas que están haciéndolo, ayer tiraron una bolsa de basura en un puente y empezaron a circular que era un cuerpo, la semana pasada subieron un video que era de Michoacán y pusieron que era de Tanquián y también lo estuvieron circulando”, expuso.

Agregó que en San Luis Potosí se está viviendo una campaña de pánico, lo cual no se trata de libertad de expresión: “claro que van a parar en la cárcel, de rato que no se estén quejando que es contra la libre expresión, eso no es libre expresión, es terrorismo”, reiteró.

Con respecto a los hechos violentos que se presentaron en las entidades vecinas como Guanajuato, se están reforzando las fronteras para evitar que los presuntos criminales ingresen a territorio potosino, puesto que se presentaron 65 muertos en los estados colindantes.

“Es una locura lo que está sucediendo en las colindancias de San Luis Potosí y nosotros seguimos conteniendo que no se desborde la violencia, estamos haciendo un trabajo titánico”, manifestó.