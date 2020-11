Jorge Chessal Palau, nuevo coordinador de la especialidad en Derecho Privado de la UASLP

La Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija", de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, confirió la responsabilidad de la Especialidad en Derecho Privado a Jorge Chessal Palau.

Sobre su nombramiento, el licenciado Chessal Palau, comentó que "este nombramiento me da la oportunidad de poder aportar hacia la Universidad y poder contribuir a que pueda transitar en estos momentos que vive el mundo en general, a poder formar verdaderamente profesionales que puedan ser competitivos y que puedan enfrentar los retos".

Sobre la especialidad en Derecho Privado explicó que ya tiene un buen tiempo en la Facultad y va enfocada, tradicionalmente, a áreas del derecho privado como son Mercantil y Familiar. "Y en ese sentido, vamos a respetar esa orientación del programa inicial; sin embargo, estamos trabajando en un replanteamiento de las materias, sobre todo de las líneas respecto de las cuales se trabajará".

Señaló también que hay 4 líneas sobre las cuales se está trabajando este replanteamiento de la especialidad: La primera de ellas, es dejar en claro que se trata de estudios de posgrado, "es decir, no se van a estudiar cosas que se vieron ya en la licenciatura, no queremos alumnos que quieran recordar, es decir, el no repetir".

La segunda línea tiene que ver con el hecho de que es una especialidad profesionalizante, es decir, va dirigida al ejercicio profesional, no es para formar académicos, sino es para formar en conocimientos a abogados que ejercer su profesión desde diferentes áreas.

"Por lo tanto, los contenidos de las materias son eminentemente prácticos y que permitan adentrarse a las áreas para inmediatamente poder aplicar lo que se está aprendiendo. La tercera línea es que los profesores a quienes yo he invitado, han sido seleccionados tomando en consideración que son gente que conozca la materia porque se dedican a ella, trabajan en el área que van a impartir".

Como una última línea del trabajo que desarrollará Jorge Chessal al frente de la especialidad en Derecho Privado, comentó: "Tendremos una visión completa, es decir, no vamos a limitarnos a libros de texto o una sola ley. Sino que tengan la visión completa de la materia; si hay normas de carácter internacional que pongan los temas, si hay reglamentos, leyes, interacción entre ambas".

Finalmente, dijo que se está haciendo un nuevo replanteamiento de la especialidad, y dependerá de las autoridades universitarias aprobar el proyecto, "por lo que, una vez aprobado una vez el proyecto, se podrá lanzar la convocatoria con todas las modificaciones y el plan pertinente. Por lo que por el momento no hay convocatoria abierta para la especialidad".