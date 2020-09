Jorge Vega buscará permanecer en la CEAV

No existe impedimento o artículo que me prohíba buscar nuevamente la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, así lo afirmó Jorge Vega Arroyo. "Yo no fui electo, fui designado por el Ejecutivo del estado y por eso no entro dentro de la figura de reelección".

Dijo que ahora será su primer proceso para continuar al frente de la dependencia; al mismo tiempo que precisó que al momento de ser designado por el gobernador, se dio una cláusula específica en la que puede participar para la elección del Congreso del Estado, debido a que no ha formado parte de un proceso electoral.

Con relación al Fondo de Atención a Víctimas destinados para este año, Vega Arroyo indicó que operan con 8 millones de pesos; así mismo indicó que han planteado que pueda aumentarse a 10 millones de pesos.

Explicó que esos apoyos fueron destinados a gastos funerarios, médicos, peritajes y traslados de las víctimas, entre otros.