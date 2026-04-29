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Jornada municipal interviene Nuevo Paseo

Ayuntamiento reporta acciones en canal pluvial

Por Redacción

Abril 29, 2026 12:51 p.m.
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Jornada municipal interviene Nuevo Paseo

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que este martes llevó a cabo la jornada 547 del programa Capital al 100 en la colonia Nuevo Paseo, donde se realizaron trabajos de limpieza, rehabilitación de espacios públicos y desazolve de un canal.

De acuerdo con la autoridad municipal, en las acciones participaron áreas como Servicios Municipales, Obras Públicas, Bienestar, Gestión Ecológica e Interapas, además de vecinos de la zona.

Entre los trabajos reportados están la intervención de canchas y áreas verdes, así como la sustitución de luminarias por tecnología LED. También se efectuó el desazolve del canal paralelo al bulevar Jacobo Payán, con el argumento de prevenir inundaciones en temporada de lluvias.

La regidora Margarita Hernández Fiscal señaló que este tipo de jornadas se han realizado de manera continua en distintas colonias de la capital.

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