Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral

Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV

Por Pulso Online

Febrero 24, 2026 03:06 p.m.
A
Víctor Juárez Aguilar / Foto: Pulso

Víctor Juárez Aguilar / Foto: Pulso

El pleno del Congreso del Estado eligió a Víctor Juárez Aguilar como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Asumirá el cargo hasta el 19 de diciembre de 2030.

Juárez Aguilar es licenciado en Derecho y ya había ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y como docente. 

Además, los diputados eligieron este día a Juan Gerardo Castillo Mata como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), pese a que presuntamente su nombre aparece identificado como AR3 en la Recomendación 23/22 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Permanecerá en el cargo cinco años, hasta marzo de 2031.

