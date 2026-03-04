"Jubilados STFRM han fallecido por deficiencias en el IMSS"

De 2021 a la fecha, de casi 6 mil jubilados y pensionados de San Luis Potosí, quedan un aproximado de 2 mil 500, porque la mayoría han fallecido a raíz de la desatención o deficiencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó el secretario general del área de jubilados de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) Carlos Calderón Otero.

Precisó que de 55 mil 912 sindicalizados a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2025 quedaban 15 mil 400.

Entre las incidencias detectadas se encuentra la falta de medicamentos, parecen una enfermedad en la que no son debidamente atendidos o cualquier otro padecimiento "y se van".

"Hay épocas en las que se nos han ido bastantes por la falta de atención y porque tienen saturados los centros hospitalarios y muchas veces hemos tratado de conseguir quién nos done medicamento o algunos insumos que necesitan, para que se les pueda dar la atención en el IMSS".

Aseguró que la principal incidencia es la falta de medicamento y le sigue el hecho de que a la hora del internamiento durante 3 a 5 horas nada más para conseguir una consulta o enfrentan largas filas de los propios pacientes o sus familiares desde las 3 o 4 de la mañana para ver si alcanzan lugar.

Agregó que en ocasiones tardan días nada más en dar cita a los jubilados derechohabientes "y eso no debe ser y sobre todo con las personas mayores".

Advirtió que a los adultos mayores se les debe proporcionar una atención especial y simple y sencillamente los mandan a la fila a ver hasta qué hora les toca.