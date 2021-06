Justifica DIF el abandono a Aldea de los Abuelos

El Sistema Estatal DIF informó que a lo largo de la actual administración no se han retirado apoyos o subsidios a instituciones dedicadas a la beneficencia pública en San Luis Potosí, pero confirmó que el albergue "La Aldea de los Abuelos" no recibe ayuda oficial debido a que no cumple con algunos requisitos de ley.

Concretamente, para recibir apoyos gubernamentales, los administradores de este sitio deben inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno federal como "donataria autorizada", de acuerdo con el artículo 67, inciso III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Instituciones similares, es decir, que también funcionan como albergues temporales o casas de reposo para personas adultas mayores, sí reciben apoyos de Gobierno porque cuentan con todos los requisitos legales y, de hecho, a ninguna se le han retirado las ayudas, aseguró el DIF estatal.

Entre las asociaciones civiles beneficiadas por ser donatarias autorizadas por la SHCP, destacan Grupo Fraternidad "Héctor Colunga Rodríguez"; Patronato Comedor de los Pobres de San Antonio, y Paraíso de Descanso Casa de la Tercera Edad "San Antonio de las Higueras".

La Aldea de los Abuelos, por lo pronto, sigue dependiendo de las donaciones que puedan hacer personas voluntarias, empresas u otras asociaciones civiles.