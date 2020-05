Justifica G. Morales decreto presidencial

El delegado de los Programas Integrales del Gobierno Federal, Gabino Morales Mendoza descartó que exista una militarización del país con el decreto que permitirá a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de Seguridad Pública.

"No se está militarizando nada, México es un país de los pocos que a nivel mundial no decretaron toque de queda y no se suspendió ningún derecho".

Indicó que ese decreto solamente brinda facultades al Ejército para que se haga cargo de tareas de seguridad pública y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, acciones que ya se venían empatando con la Guardia Nacional, por lo que la importancia de ese mandato es disminuir la incidencia delictiva.

Resaltó que el Ejército Mexicano, siempre participará en actividades esenciales y apegado al respeto de los Derechos Humanos.

Gabino Morales, señaló que como el Ejército es una de las instituciones con mayor prestigio y credibilidad, se le han encomendado trabajos como la edificación de los 65 bancos del Bienestar, que operarán en todo el estado de San Luis Potosí.