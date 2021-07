Justifica Secretario ausencia de la Metropolitana en riña

Sobre la riña que se registró durante la madrugada del domingo, en el cruce de las céntricas calles de Independencia y Venustiano Carranza, el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo reconoció que se debe afinar la coordinación entre corporaciones policiacas municipales y del estado.

"Son situaciones que deben contemplarse dentro de las actividades de prevención, sin caer en el tenor de culpar a alguien, sino de reforzar la coordinación de trabajo con las policías preventivas", dijo.

"Cierto que tenemos una Policía Metropolitana que actúa en un marco geográfico específico, pero debemos apretar un poco más la coordinación con la Policía Preventiva Municipal para que este tipo de hechos no se permitan", añadió.

Justificó que la Policía Metropolitana patrulla "no sólo el centro de la capital, sino todas las colonias de los dos principales municipios conurbados, además de otras zonas del estado".

El funcionario consideró que hechos como la gresca de anoche "se deben, en mucho, a la libertad que se ha dado a las actividades de esparcimiento en algunos centros nocturnos de la zona".

Finalmente, afirmó que los patrullajes en el Centro Histórico "no se han abandonado; lo que sucedió es que en el momento preciso en el que se dieron esos hechos, no estábamos en ese lugar, pero insisto: Se debe afinar la coordinación y no sólo en el municipio de la capital, sino en otros donde también hay rutina de acudir a centros nocturnos".