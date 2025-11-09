Juzgados rebasados por incremento de casos de narcomenudeo

En la actualidad, existe una saturación de audiencias en los juzgados para desahogar causas penales, sobre todo, relacionadas con narcomenudeo, reconoció Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

De enero a septiembre del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), inició 9 mil 260 carpetas de investigación por narcomenudeo, posicionándose como el delito más denunciado en la entidad, pues representa el 20 por ciento del total de asuntos penales, es decir, 2 de cada 10 denuncias.

Ante dicho escenario, la magistrada presidenta valoró la necesidad de buscar soluciones o la posibilidad de que las audiencias se lleven a cabo de manera más ágil, y que no se pospongan por cuestiones del juzgado.

Aceptó que por criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se debe evitar tener prisión a quienes no cuentan con sentencia, por ello, también se analiza la procedencia de obtener procedimientos abreviados en donde sea factible.

Zarazúa Martínez matizó que la atención y prontitud de los casos depende en gran medida de la particularidad de la comisión de cada conducta delictiva, las circunstancias y de cómo se perpetró la misma.