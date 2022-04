La CEGAIP les da chance hasta mayo

Para evitar un juicio previo, David Enrique Menchaca Zúñiga, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), informó que próximamente revisará el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Congreso del Estado y en caso de detectar observaciones, podrían aplicarse multas.

El Consejo de Transparencia del Legislativo, detectó rezago considerable desde que inició a LXIII Legislatura y un incumplimiento en las obligaciones de la Ley de Transparencia, por ejemplo, en la sección de su página web.

No obstante, el dirigente del organismo recomendó al Poder Legislativo atender todas sus obligaciones, en aras de que "cuando lleguen las revisiones" exista el rango del porcentaje aprobatorio "para no tenerlos que sancionar", complementó.

Menchaca Zúñiga expuso que el Congreso del Estado como entre obligado debe publicar la información en el Plataforma Estatal de Transparencia (PET), pero también en su portal web oficial, porque éste es la "puerta de entrada" de la revisión a cargo de la CEGAIP.

El entrevistado refirió que la verificación del Legislativo, estimada para mayo próximo, contempla criterios cualitativos y cuantitativos "y si advertimos esto, pues sí va traer como consecuencia que iniciemos un procedimiento para verificar sus obligaciones", sostuvo.

"El asunto es que yo no me quisiera adelantar, prever un juicio previo a la revisión que le toca al Congreso, porque a lo mejor les toca más de lo que se está advirtiendo o les toca menos. Es decir, vamos a someterlo a un procedimiento que no quisiera caer en una irresponsabilidad de caer en un juicio adelantado", concluyó.