La CMIC evaluará puentes de la capital, Ciudad Valles y Rioverde

Tras el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, accidente que dejó más de 20 fallecidos y decenas de heridos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí realizará una evaluación a los puentes más importantes de esta entidad, anunció el presidente de esta organización, Manuel Castanedo de Alba.

Aunque aclaró que ese suceso no debe generar psicosis, reconoció que es importante que se efectúe un monitoreo para conocer las condiciones en las que están esas estructuras, por lo que ya se plantea una brigada de verificación en puentes como el de Universidad, los de Salvador Nava y algunos otros de los municipios de Ciudad Valles y Rioverde.

"Haremos una evaluación a los puentes más importantes como los de Salvador Nava, el de Universidad e incluso algunos en Ciudad Valles y Rioverde, los más importantes para tener un dictamen que les haremos llegar a las autoridades, según corresponda", detalló Castanedo de Alba.

¿Cuál es el puente que causa mayor inquietud entre los potosinos? El líder constructor precisó que el puente de Universidad es de los que causan mayor inquietud entre la población, luego de que se han exhibido algunos agrietamientos; sin embargo, aseguró que no presenta situaciones riesgosas y sólo debe prestarse atención a que se brinde el mantenimiento debido.

"Es un puente viejo porque tiene más de 50 años, se tenía contemplada una remodelación, pero por presupuesto ya no fue posible, pero no presenta riesgos", dijo.

Finalmente, subrayó que los puentes deben ser sometidos a un mantenimiento continuo al menos una vez al año, pues con las filtraciones de agua se puede causar daño a las superficies, tal y como ocurre con la carpeta asfáltica y cualquier obra de infraestructura.