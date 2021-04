La eterna promesa de las ciclovías

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló en el Censo Poblacional 2020 que en la Zona Metropolitana hay 103 mil 223 hogares que utilizan la bicicleta como medio de traslado, son pocas o nulas las vialidades exclusivas y seguras para transitar.

Antes de iniciar su jornada laboral, Monserrat Martínez Méndez, repartidora de NBC Exprés, relata que desde hace dos años labora en la empresa de bicipaquetería, a la cual ingresó justo después de perder su empleo administrativo, cuyo trabajo ya la había saturado mentalmente.

Entrevistada en el jardín de San Francisco, rememora que ingresó como despachadora, es decir, encargada de la logística de las entregas, sin embargo, en una ocasión no había quien realizara los servicios, por lo cual, acudió y de ahí en adelante jamás volvió a la oficina.

Una vez superada la primera entrega sintió emoción de rodar y rodar, pero al mismo tiempo temor por las condiciones de una ciudad caótica: gran tráfico vehicular en horas pico, falta de cautela al volante y que no se respeta la distancia con el ciclista.

"Pero conforme va pasando el tiempo, se te va quitando el miedo, sobre todo, porque vas aprendiendo tus rutas, conoces más la ciudad y la ves con otra perspectiva. Por ejemplo, ya conoces dónde está feo en el tema de delincuencia y dónde están las calles bien feas por los baches", refiere en tanto se encuentra sentada en una banca, portando cubrebocas y con su bicicleta al fondo.

El vehículo ecológico no solo le ha permitido obtener ingresos adicionales a su empleo administrativo, sino también encontrar el amor con Giovanni, quien además de trabajar en NBC Exprés, labora en la aplicación Uber Eats.

A más de 700 días de mensajear en bici por las calles, bulevares y avenidas de la Zona Metropolitana, Monserrat ha transportado pasteles, documentos, arreglos florales, pólizas de seguros de coches, prendas de vestir, mascotas y muebles de dimensiones considerables.

Hasta el momento, la bicimensajera no ha sufrido accidentes de gravedad, ni asaltos, salvo algunos sustos de "portazos" de automovilistas y sujetos que la merodeaban al realizar un servicio en la Santa Fe. "Los vatos se te dejan venir como perros. Le hablé a la chava que le iba a entregar, sale y me dice: ´córrele, de aquí te veo que te vas´".

"He tenido pleito con los camioneros y taxistas, y me ha tocado gente que es bien chida, porque a veces me toca hacer entregas en Zona Industrial y los mismos traileros hasta te pitan para que puedas pasar o en el distribuidor (Benito Juárez) para que puedas pasar, te estén viendo y los otros carros te vean", comenta la entrevistada.

IMPROVISACIÓN GUBERNAMENTAL.

Hasta antes de las adaptaciones de los últimos años, el Instituto Municipal de Planeación (Implan), contabilizó siete ciclovías en la capital existen, ubicadas en: carretera a Zacatecas; de carretera a Zacatecas al Saucito; de Camino Real a Saltillo; Ricardo B. Anaya; avenida Seminario; camino a Santa Rita; y calle Oro.

La de carretera a Zacatecas consta 10.61 Km, de los cuales 1.20 pertenecen a la capital, con camellón de doble sentido, conexión a comunidades aledañas, conecta con el municipio de Mexquitic y transitada por trabajadores de otras comunidades; y una frecuencia de 36 ciclistas cada 60 minutos.

Lo correspondiente de la carretera a Zacatecas al Saucito; 2.6 km, ubicado a un costado de la banqueta, tiene conexión del Saucito y diversas escuelas de la zona; y conecta sur y norte; y una frecuencia de 56 ciclistas cada 60 minutos.

Referente a la situada en Camino Real a Saltillo cuenta con 1.20 km, está ubicada en el camellón con doble sentido, conexión al parque Tangamanga II y al Saucito; y una frecuencia de 32 ciclistas cada 60 minutos.

En Ricardo B. Anaya solo se cuenta con 864 metros, ubicada en el camellón con doble sentido, conexión a vías rápidas como carretera a Rioverde, Circuito Norte y bulevar San Luis; y una frecuencia de 50 ciclistas cada 60 minutos.

A su vez, la de la avenida Seminario es un kilómetro, ubicada a un costado de la banqueta con doble sentido, conexión al bulevar San Luis; y con una frecuencia de 36 ciclistas cada 60 minutos.

Por su parte, la de camino a Santa Rita consta de 2.78 km, ubicada a un costado de la banqueta con doble sentido, conexión a Laguna de Santa Rita y la Zona Industrial; y tiene una frecuencia de 38 ciclistas cada 60 minutos.

Finalmente, la de la calle Oro es de 1.65 km, ubicada a un costado del carril vehicular con doble sentido, conexión a Morales (sur) y Anillo Periférico Norte; y con una frecuencia de 7 ciclistas cada 60 minutos.

Entre las sugerencias de mejora, el Implan plantea colocación de pintura especial en la superficie, aplicación de amortiguamiento de protección, instalación de señalética apropiada y ubicación de árboles que brinden sombra a los ciclistas.

SOLEDAD, NI UN PESO PARA CICLOVÍAS

El 1 y 3 de marzo de 2016, se aprobaron recursos para proyectos "Construcción de Red de Ciclovías en la Zona Metropolitana SLP-SDGS primera etapa" y "Construcción de Red de Ciclovías en la Zona Metropolitana en San Luis Potosí primera etapa". Después del proceso de licitación pública, el fallo adjudicó respectivamente los contratos LO-924004991-E55-2016 y LO-9240049991-E54-2016 a favor de Ingenierías y Vías Asfálticas, S.A. de C.V., representada por Arturo Martínez Herrera.

Una vez hecha la formalidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) celebró el citado contrato con Ingenierías y Vías Asfálticas, S.A. de C.V., cuya descripción de trabajos estableció trazo de eje de referencia levantamiento topográfico de las secciones, carpeta asfáltica, pintura y botón óptico en Soledad de Graciano Sánchez, otorgándosele un monto de un millón 992 mil 832.22 pesos.

La mismas condiciones se establecieron, pero en la capital potosina donde el recurso ascendió a 6 millones 947 mil 211.57 pesos. Es decir, una cantidad total de 8 millones 940 mil 043.79 pesos.

El plazo de ejecución dispuso que las obras iniciaran el 2 de agosto de 2017 y concluirán a más tardar el 30 de junio de 2017, precisa la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00066721.

Sin embargo, observaciones del gobierno municipal capitalino, consistente, entre otras cosas, en trayectoria de anillo inviable, conectividad a las rutas de transporte colectivo e insuficiencia de planimetría, provocaron que la Seduvop suspendiera los trabajos el 27 de febrero de 2017.

Aunado a ello, mediante el oficio número 401-8124-D389/2017 fechado a 27 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), advirtió que, de ejecutarse deben mantenerse la superficie de adoquín y en la calzada de Guadalupe, "por ningún motivo" se sustituirá el pavimento de adoquín para colocar otro piso en el carril.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado admitió que no es factible la ejecución de la misma y debe elaborarse "un nuevo proyecto totalmente distinto" al autorizado por las instancias del Fondo Metropolitano.

"Ante el transcurso del tiempo, es ya inviable la modificación al contrato en cita, competiendo más bien dar por terminada esta obra y hacer la devolución que en Derecho proceda de fondos federales, a fin de que queden libres los recursos destinados a llevarla a cabo y se apliquen en la ejecución de aquellas obra prioritarias que considere la Federación", determinó.

Así, el 28 de mayo de 2018, la Seduvop resolvió dar por terminado el contrato LO-924004991-E55-2016 con Ingenierías y Vías Asfálticas, S.A de C.V.

Aunque entre abril de 2016 y octubre de 2020, en Soledad de Graciano Sánchez se suscitaron 13 atropellamientos mortales de ciclistas, como se divulgó en ENTRE RINES, CADENAS Y PEDALES, el Ayuntamiento no ha destinado un solo peso para buscar intervenir vialidades y adecuar ciclovías.

La Tesorería Municipal informó que en la administración 2015-2018 y en lo que va de la 2018-2021, no se cuenta con registros de contratos y facturas pagadas sobre adaptación o construcción de ciclovías y por consecuencia no existe un monto total pagado a la misma, precisa en respuesta a la solicitud de información con número de folio 00066521.

RODANDO A LA ESCUELA.

Dada la similitud de objetivos, el DIF amplió el programa para apoyar a escolares adscritos al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), dependencia federal encargada de la educación en las comunidades más apartadas del estado.

Aunque las entregas se mantienen en comunidades, dispuso donar bicicletas al alumnado con buenas calificaciones de los Centros Crecer para la Vida, Centro Jóvenes con Rumbo y colonias de zonas urbanas, en aras de incentivar el desempeño educativo.

Fundación Telmex, Unión Ganadera Regional, Unión Ganadera de la Huasteca, Voluntariado de la Secretaría de Salud, Bosch, STYLO, Agencia Pesa, las familias Zermeño y Ruiz, así como el Club de Leones San Luis Potosí Aranzazú, son algunos de los bienhechores que han facilitado las donaciones.

Según estimaciones del DIF, al concluir la administración estatal del gobernador Juan Manuel Carreras López, se habrán entregado alrededor de 6 mil bicicletas a estudiantes de las cuatro regiones del estado.

"Se creó a raíz de los comentarios que hacían madres de familia sobre las dificultades para que sus hijas e hijos siguieran en la escuela, cuando los planteles se encontraban a grandes distancias", relata la dependencia estatal.

VOLUNTAD DESDE LO PARTICULAR.

En tanto las diferentes instancias gubernamentales intentan promover políticas al respecto, pero la falta de planeación y colaboración institucional se los impiden, la iniciativa privada da pasos firmes en la búsqueda de planteamientos integrales y de impacto social.

Desde la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), se tiene conocimiento que el biciclo es el tercer medio de transporte de los trabajadores del sector fabril, por lo cual, contempla la construcción inicial de ciclopistas con una extensión de 4.5 kilómetros.

En entrevista, Ricardo Pérez Castillo, presidente de la UUZI, detalla que la misma correrá por la parte central de la avenida Industrias, y posteriormente se complementará con otra ya existente en las avenidas Promoción; así como a una prevista en la avenida CFE.

Dada la colaboración existente entre los industriales, el entrevistado reporta que una compañía potosina fabricante de bicicletas, apoyará en la operación, mantenimiento y conservación de los espacios.

Argumenta que la obligaciones de las patronales, es brindarles un espacio adecuado para circular con seguridad y fomentar el uso de esa forma de traslado. "Con organización, las vías pueden ser utilizadas de una manera eficiente. A veces no es necesario hacer una calle, sino nada más organizarla", evalúa.

"Obviamente que, para ver si nos podemos integrar (tenemos que valorar), son recorridos que se deben calcular muy bien porque la bicicleta tiene un alcance. Son para recorridos que no pueden exceder de ciertos kilómetros", matiza el empresario.

Transcurridas cinco entregas periodísticas, el contexto de cómo vive y sobrevive un ciclista en una metrópoli desorganizada quedan evidenciadas, pero las aristas del impacto benéfico de desplazarse sobre dos ruedas en San Luis Potosí aún deben de profundizarse, a fin de favorecer un debate necesario de que no hay necesidad de buscar excusas, sino soluciones...