La informalidad del C.H., está fuera de control

Gabino Arellano, secretario del Frente de Locatarios del Mercado Hidalgo manifestó que desafortunadamente han visto una "relajación clara" con el ambulantaje luego de que ya trabajan en todos los giros y han aumentado en número, cantidad y horas.

Manifestó que esa tolerancia tiene que desaparecer "el término de tolerados solamente existe en lo administrativo y no en el reglamento, desafortunadamente gracias a eso no hay una administración clara de cómo, cuándo, ni los tiempos, ni siquiera sus dimensiones están establecidas, lo podrán poner en un papel, pero no existe un reglamento claro para ellos", señaló.

Mencionó que tienen la firme confianza de que la nueva administración tome en serio el tema del ambulantaje "es un hartazgo claro de que la gente que está establecida y que hizo que esta zona fue productiva y sobre todo comercial vengan otras personas en base a unas organizaciones y les den esos espacios que no deben ocupar, lo anterior porque son protección de mercados con 250 metros, ya no les pido esa medida porque ya están a un metro los ambulantes".

Arellano relató que esos son los que están fijos, los llamados "toreros" han aumentado un 300 por ciento, y al menos en tema de flores la cantidad es mayor "eran 4 o 5, se volvieron 10 y 15, pero hoy en día tenemos alrededor a 25 personas dedicadas a la venta de flores en el ambulantaje".

También resaltó que la Unión de Gestión del Centro Histórico (UGCH) ha dejado mucho que desear y viendo el reglamento de una manera muy relajada, ellos están para cumplir la ley y que para eso se hizo la Unidad, para que fuera pronta y expedita.

Gabino Arellano le pide al director de Comercio y a la directora de la UGCH que tengan un buen cierre, aún tiene la posibilidad, Que eviten a toda costa que vayan a incrementar, como ha ocurrido en otras administraciones.