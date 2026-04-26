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La Pila buscará acercamiento con empresas para frenar tiraderos

Se busca la colaboración de empresas de la ZI para mejorar la disposición de residuos y evitar daños.

Por Rolando Morales

Abril 26, 2026 11:59 a.m.
A
La Pila buscará acercamiento con empresas para frenar tiraderos

La titular de la Delegación Municipal de La Pila, Daniela Cid González, informó que el Ayuntamiento buscará un acercamiento con empresas de la zona industrial para revisar sus procesos de disposición y remediación de residuos, luego de detectar tiraderos clandestinos en esta demarcación.

La funcionaria explicó que recientemente se identificó un punto irregular en la comunidad de El Jaralito, dentro de un banco de materiales, donde tráileres y camiones de volteo depositaban presuntos desechos industriales. Ante esta situación, indicó que se instruyó erradicar la práctica mediante supervisiones constantes para evitar afectaciones a la salud de la población y al medio ambiente.

Cid González detalló que, derivado de estas acciones, dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y se mantiene coordinación con diversas áreas municipales, entre ellas Seguridad y Protección Ciudadana, Ecología, Desarrollo Urbano, Comercio y Protección Civil, debido a que este tipo de prácticas impacta de manera transversal en distintos ámbitos.

Agregó que, tras hacerse público el caso, comenzaron a recibirse denuncias ciudadanas sobre otros posibles puntos irregulares dentro de la delegación, por lo que hizo un llamado a la población para reportar cualquier depósito ilegal de residuos y dar aviso a las autoridades o a la policía para su atención inmediata.

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Respecto a la posible participación indirecta de empresas, la delegada señaló que se buscará un acercamiento preventivo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, con compañías instaladas en la zona industrial para revisar sus protocolos y la forma en que disponen sus desechos.

Indicó que el objetivo es que las empresas verifiquen a las compañías transportistas que contratan y se aseguren de que los residuos sean llevados a sitios autorizados, evitando que terminen en tiraderos clandestinos. Asimismo, comentó que continúan las inspecciones por parte de las áreas de Ecología y Comercio.

Finalmente, la titular de La Pila subrayó que este trabajo también considera la posibilidad de que algunas empresas desconozcan el destino final de sus residuos, por lo que el acercamiento busca fortalecer la prevención y evitar nuevas afectaciones ambientales en la delegación.

 

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