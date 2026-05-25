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La Policía Vial impartirá un curso para motociclistas

Por Rolando Morales

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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La Policía Vial impartirá un curso para motociclistas
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      El titular de la Dirección de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Adolfo Ortiz Ibáñez, informó que en las próximas semanas se abrirá un curso básico dirigido a motociclistas, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y prevenir accidentes.

      El funcionario señaló que actualmente una de las conductas más recurrentes entre quienes utilizan motocicletas es la falta de uso de casco, además de la circulación con más de tres personas a bordo de una unidad, situaciones que incrementan el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.

      Indicó que el curso podría comenzar en una o dos semanas y adelantó que próximamente se emitirá la invitación para que los motociclistas interesados puedan acercarse a recibir la capacitación.

      Ortiz Ibáñez agregó que la corporación también mantiene acercamientos con empresas que utilizan este tipo de vehículos, a fin de brindar capacitación y fortalecer la concientización sobre los riesgos que implica conducir motocicletas sin las medidas adecuadas de seguridad.

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