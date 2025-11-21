La Politécnica firma convenio con la Cámara México-Alemana

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) firmó un convenio de colaboración con la Cámara Mexicano–Alemana de Comercio e Industria (Camexa), capítulo San Luis Potosí, con el propósito de fortalecer programas de formación, intercambio académico y proyectos de colaboración tecnológica.

Como parte del acuerdo, Camexa contará con espacios dentro del Centro de Negocios Internacionales de la UPSLP, donde se desarrollarán actividades relacionadas con competitividad logística e industrial. La universidad informó que esta colaboración permitirá ampliar la oferta de cursos, incluyendo un diplomado en Industria 4.0, así como vínculos con instituciones educativas alemanas.

LEA TAMBIÉN Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP El Poder Legislativo formalizó la invitación a Alejandro Zermeño para revisar temas presupuestales en sede legislativa.

El convenio también contempla la incorporación de la UPSLP a la red de agremiados de Camexa, sin costo de membresía, lo que facilitará su participación en proyectos de innovación y desarrollo regional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La institución destacó que la alianza busca favorecer oportunidades de internacionalización y acceso a nuevas herramientas tecnológicas para su comunidad estudiantil.